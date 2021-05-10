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كورونا يضرب وزيرا ألمانيا

Lebanon 24
10-05-2021 | 13:06
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أعلن شتيفه التر المتحدث باسم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الاثنين، أن الأخير خضع لاختبار الكشف عن كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.

وقال التر، إن "زيهوفر حاليا في الحجر المنزلي"، مشيرا إلى أنه "لا تظهر عليه أعراض المرض في الوقت الراهن".

يذكر أن زيهوفر تلقى جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا" في منتصف نيسان الماضي.
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