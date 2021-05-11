سقوط أكثر من 20 شهيداً جراء القصف الاسرائيلي على غزة

أعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية الاثنين انها اطلقت أكثر من مئة صاروخ في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة رداً على "العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس المحتلة".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عشرين شخصاً بينهم تسعة أطفال وقيادي في حركة حماس استشهدوا جراء غارات إسرائيلية مساء الإثنين رداً على صواريخ أطلقت من الجيب الفلسطيني المحاصر.
ولفتت الوزارة إلى أن "65 شخصاً أصيبوا بجروح مختلفة يعالجون في المشافي".
ومن بين الشهداء قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قُتل بغارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".