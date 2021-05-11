عربي-دولي

سقوط أكثر من 20 شهيداً جراء القصف الاسرائيلي على غزة

Lebanon 24
11-05-2021 | 04:11
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أعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية الاثنين انها اطلقت أكثر من مئة صاروخ في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة رداً على "العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس المحتلة".


وقال مسؤول في الغرفة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" إنه "تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ في اتجاه العدو، من بينها رشقات صاروخية في اتجاه القدس المحتلة، وتل أبيب وعسقلان رداً على العدوان الإسرائيلي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى". 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عشرين شخصاً بينهم تسعة أطفال وقيادي في حركة حماس استشهدوا جراء غارات إسرائيلية مساء الإثنين رداً على صواريخ أطلقت من الجيب الفلسطيني المحاصر.


وقالت الوزارة في بيان "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 20 شهيداً من بينهم 9 أطفال" في الغارات الإسرائيلية على شمال القطاع.

ولفتت الوزارة إلى أن "65 شخصاً أصيبوا بجروح مختلفة يعالجون في المشافي".

ومن بين الشهداء قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قُتل بغارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

 

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