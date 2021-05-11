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إسرائيل تطلق عملية "حارس الأسوار".. قصف عنيف يضيء سماء غزة وصواريخ المقاومة لا تتوقف (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2021 | 06:52
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استشهد 21 فلسطينيا من بينهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 60، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في شمالي قطاع غزة.

 

وأطلقت زوراق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف تجاه شاطئ غزة، في أعقاب الغارات الجوية، وفق ما أفادت "سكاي نيوز".

 

وتأتي الهجمات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ استهدفت القدس، اعترضت القبة الحديدية واحدا منها فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي ان إسرائيل بدأت عملية "حارس الأسوار" التي كانت تستعد لها. وقال في تغريدة عبر "تويتر" حتى اللحظة قصفنا أكثر من 130 هدفًا وموقعًا إرهابيًا من شمال وحتى جنوب قطاع غزة!!كما تم القضاء على 15 ناشطًا تخريبيًا من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وعلى رأسها حماس. "

#شاهد لحظة قصف طائرات الاحتلال لأحد مواقع المقـــ ـــاومة بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة pic.twitter.com/7UzrdkKE3O

 

رد المقاومة الفلسطينية تزامن مع تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية الذي أكد الاستمرار في إطلاق الصواريخ، ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى.

 

وأضاف هنية في تصريح له، فجر اليوم الثلاثاء: "لقد رسخت القدس ميزان قوى جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر".

 

وشدد على أن "معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء".

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بالرد بقوة على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المواجهة الحالية قد تستمر لبعض الوقت.

 

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على خطة لشن ضربات جوية على غزة من دون عملية برية، فيما حمّل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية الهجمات الموجهة من القطاع.

 

أما في مدينة القدس، فتواصلت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، وبين الشبان الفلسطينيين المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، وقال مراسل "سبوتنيك" في المدينة، إن الصحفي تورغوت الب بويراز مدير مكتب وكالة الأناضول في الشرق الأوسط وأفريقيا الآن في المسجد الأقصى قد أصيب أثناء تأدية عمله الصحفي.

 

كما تواصلت الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق أخرى في الضفة الغربية، أدت إلى سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 23 إصابة إلى مستشفى الخليل الحكومي، منها 5 بالرصاص الحي، و9 بالمطاطي و9 جراء استنشاق الغاز وجميعها بحالة مستقرة، كما أعلنت عن عدد من الإصابات في مناطق مختلفة في الصفة الغربية.

المصدر: وكالات
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