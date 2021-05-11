"المشكلة حقيقية مع "أسترازينيكا" ولن نشتري لقاحاتها".. مسؤول أوروبي يكشف الكثير

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العدل بالاتحاد الأوروبي ديديه ريندرز، أن الاتحاد لن يشتري مجددا اللقاحات المضادة لكوفيد 19 المنتجة من قبل شركة "أسترازينيكا".
وأشار المسؤول الأوروبي، في تصريحات إلى أن هناك مشكلة حقيقية مع "أسترازينيكا"، ولم تعد هناك ثقة بهذه الشركة ولذلك لا نستطيع من الآن فصاعدا شراء اللقاحات، حسب كلامه.
ويسري العقد الموقع بين الجهاز التنفيذي الأوروبي والشركة حتى نهاية شهر حزيران القادم.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قد تقدمت نهاية شهر أبريل الماضي بشكوى أمام القضاء البلجيكي ضد الشركة بعد عجزها عن حل المشاكل المتعلقة بتسليم الجرعات المتعاقد عليها عبر الحوار.