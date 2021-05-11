عربي-دولي

إجراءات جديدة للمسافرين إلى السعودية.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
11-05-2021 | 09:20
A-
A+
Doc-P-821601-637563132214800868.jpg
Doc-P-821601-637563132214800868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت السعودية تطبيق إجراءات جديدة على المسافرين إلى المملكة، في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن تعميم ينص على تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين الأجانب غير المحصنين ضد "كوفيد 19"، والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها، على نفقتهم، وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة على الناقلات الجوية "ضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، المحصنين وغير المحصنين، الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا)، لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.
فيما "يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة من دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم".

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة 7 أيام، على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.
وأكدت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 مايو الجاري.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2021-05-11
02:00 | 2021-05-11
01:30 | 2021-05-11
01:00 | 2021-05-11
00:30 | 2021-05-11
23:52 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website