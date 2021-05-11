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هي الزيارة الثانية لأمير قطر إلى المملكة.. محادثات بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد

Lebanon 24
11-05-2021 | 01:00
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استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الاثنين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

 

وعقد الطرفان مباحثات رحب ولي العهد السعودي في بدايتها بأمير دولة قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما أعرب الشيخ تميم عن تحياته لخادم الحرمين وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه ولي العهد، كما تبادلا التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

 

كما جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 

إلى ذلك، حضر جلسة المباحثات الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

 

أما من الجانب القطري، فحضر الجلسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ووزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية علي بن أحمد الكواري.

 

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر إلى المملكة هذا العام، بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني الماضي.

المصدر: العربية
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