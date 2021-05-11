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عربي-دولي
قرار هام للأسد بشأن الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
11-05-2021
|
04:00
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-6-2021
وحسب الأمر الذي أصدره الأسد وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة فإن المرسوم ينفذ وفق ما يلي:
ـ الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
- الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
- صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
المصدر:
روسيا اليوم
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