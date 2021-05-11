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بوتين أمر بمراجعة قوانين حمل السلاح بعد عملية إطلاق النار في مدرسة

Lebanon 24
11-05-2021 | 06:20
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق النار الدامية في مدرسة في منطقة تاتارستان، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعيد إطلاق النار الذي أسفر عن 11 قتيلا، :"ان الرئيس أمر بأن تتم بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان".
 
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