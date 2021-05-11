26
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بوتين أمر بمراجعة قوانين حمل السلاح بعد عملية إطلاق النار في مدرسة
Lebanon 24
11-05-2021
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق النار الدامية في مدرسة في منطقة تاتارستان، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعيد إطلاق النار الذي أسفر عن 11 قتيلا، :"ان الرئيس أمر بأن تتم بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان".
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
14:14 | 2021-05-10
10/05/2021 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
14:55 | 2021-05-10
10/05/2021 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:33 | 2021-05-10
10/05/2021 03:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني الى المخفر؟.. "خايفة" والى جانبها هذا الفنان (صورة)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني الى المخفر؟.. "خايفة" والى جانبها هذا الفنان (صورة)
09:45 | 2021-05-10
10/05/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
01:50 | 2021-05-11
11/05/2021 01:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2021-05-11
"زخات صاروخية" من غزة على أسدود وعسقلان
08:30 | 2021-05-11
"الله يسهل عليك يابا".. مشهد مؤثر لطفل يلاحق جنازة والده في غزة (فيديو)
08:00 | 2021-05-11
تفاصيل جديدة عن محادثات السعودية-إيران: بدأت في 2019.. والسر في البيت الأبيض
07:30 | 2021-05-11
جريمة هزت الكويت
07:00 | 2021-05-11
رسالة من السيسي بشأن سد النهضة
05:00 | 2021-05-11
كارثة.. عفن أسود يقتل مصابي كورونا في هذا البلد أو يعميهم!
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
11/05/2021 16:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
11/05/2021 16:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
11/05/2021 16:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact