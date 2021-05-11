جريمة هزت الكويت

انطلقت في محكمة الجنايات بالكويت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "فرح أكبر" أمام طفلتها في نهار رمضان، وهي القضية التي هزت الشارع الكويتي وباتت تعرف إعلاميا باسم "جريمة صباح السالم".وبحسب صحيفة "القبس" المحلية وصل إلى المحكمة المتهم، من خلال باص سجناء المركزي، وذلك استعدادا لبدء أولى جلسات المحاكمة، فيما تجمعت ناشطات وقريبات للضحية قرب مقر انعقاد المحاكمة، مطالبات بإعدام القاتل.قريبات المغدور بها فرح أكبر وعدد من الناشطات يعتصمن أمام قصر العدل تضامنا معهاhttps://t.co/g2E6huGSC5 pic.twitter.com/h5jNlpZZVMوبدأت وقائع القضية قبل 4 أشهر، عندما شاهد القاتل ضحيته لأول مرة في أحد المنتزهات، وراقبها دون علمها والتقط أرقام لوحات سيارتها المعدنية وتمكن من الحصول على بياناتها الخاصة بما في ذلك عنوان منزلها.تجمع للمطالبة بالقصاص من قاتل #فرح_حمزة_أكبر قبل بدء أولى جلسات محاكمتهhttps://t.co/L0Y9Vr4zuq pic.twitter.com/LBuGON7vtMوبدأ القاتل في ملاحقة الضحية في كل مكان رغم علمه بأنها متزوجة، وحاول خطفها فقامت بتسجيل قضية ضده، إلا أن مطاردته لها لم تتوقف وتمكن من وضع جهاز تتبع في سيارتها وبدأ في ملاحقتها في كل مكان.و بعدما أخلي سبيل الجاني في هذه القضية، قام بالضغط على المجني عليها وشقيقتها المحامية من أجل التنازل عن القضية، وقام بتهديدهما بالقتل، ثم حاول دهسها بسيارته، وهنا تم تسجيل قضية شروع بالقتل ضده.وفي يوم الواقعة، وبحسب اعترافات لاحقة للجاني قام الأخير باختطاف المجني عليها داخل سيارتها ثم وجه إليها طنعة نافذة في الصدر أمام طفلتها وألقى جثتها أمام مستشفى في منطقة صباح السالم حيث لفظت أنفاسها هناك.