"زخات صاروخية" من غزة على أسدود وعسقلان

طلق فلسطينيون زخات من الصواريخ على أسدود وعسقلان ، الثلاثاء، ردا على الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل إسرائيلية على الأقل وعشرات الجرحى.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 صواريخ سقطت في عسقلان، حيث تضررت عدد من المباني بينها مبنى مدرسة خالية بسبب تعطيل التعليم من جراء الوضع الأمني، كما أتلفت عدد من المركبات في أسدود.وقال جيش العدو الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 345 صاروخا من غزة على إسرائيل، سقط منها 255 على مدن وبلدات إسرائيلية منذ بدء التصعيد ليلة الاثنين.وأفاد مصدر طبي إسرائيلي بأن الصواريخ الفلسطينية تسببت بإصابة 31 شخصا، وقد وصلوا إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، من بينهم حالتان في حالة خطيرة ومتوسطة.كما أفادت وسائل إعلام العدو بإصابة مبنى في أسدود شمال قطاع غزة بعد انطلاق نحو 40 صاروخا من القطاع.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن رئيس الأركان أمر بإرسال تعزيزات للقوات في جنوب البلاد مع استمرار الأعمال العدائية في غزة لليوم الثاني.وأمر وزير دفاع العدو بيني غانتس بتعبئة 5000 جندي احتياطي لتوسيع الحملة الحالية "وتعميق دفاع الجبهة الداخلية".وفي السياق، قتل قياديان ميدانيان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة "فرانس برس": "قتل قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة".وأوضح مصدر طبي أن "وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة قتيلان و8 مصابين أخرن بينهم امرأة وطفلاها"، مشيرا إلى أن أحد المصابين حالته "حرجة".من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بيان مقتضب إن غارة إسرائيلية استهدفت هدفا كان يتواجد فيه مقاتليها في إطار رفع الجهوزية والاستعداد "في اشارة ضمنية لاستهداف نفق ويوجد لدينا قتلى ومفقودون" دون مزيد من التفاصيل.وبحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس فإن حصيلة القتلى حتى ظهر الثلاثاء بلغت 25 قتيلا من بينهم 9 أطفال وامرأة و125 إصابة بجراح مختلفة.بداية التصعيدوبدأ التصعيد بمواجهات في المسجد الأقصى بقلب البلدة القديمة عند الحرم القدسي الشريف.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 300 فلسطيني أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل صوت والغاز المسيل للدموع، وقالت الشرطة إن 21 من أفرادها أصيبوا في الاشتباكات.