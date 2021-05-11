فقدان 75 شخصا يبحرون على زورق مطاطي في البحر المتوسط

أفادت منظمة "Watch The Med" الإنسانية بفقدان 75 شخصا يبحرون على زورق مطاطي أسود منذ الساعة الثانية صباحا، في البحر الأبيض المتوسط.وقال مشروع "Alarm Phone" التابع لهذه المنظمة غير الحكومية، في "تويتر": "السفينة (أماندا ف.) تلقت أوامر للمراقبة في المنطقة، لذا لا يمكننا الوصول إلى السلطات المعنية بالهجرة في مالطا ولا نعرف ما إذا كان قد تم إنقاذ هؤلاء الأشخاص أو متى".جدير بالذكر أن "Alarm Phone" تم تأسيسه في تشرين الاول 2014، من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال إفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.