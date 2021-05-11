اعتراض رابع طائرة عسكرية أجنبية تحلق بالقرب من الحدود الروسية

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال للصحفيين، أن المقاتلة الروسية "ميغ-31" اعترضت طائرة دورية، تابعة للقوات الجوية النرويجية، فوق بحر بارنتس، كانت تتجه صوب الحدود الروسية.وهذه هي رابع طائرة عسكرية أجنبية يتم رصدها بالقرب من الحدود الروسية في يوم واحد.قبل ذلك، اعترضت "سو-30" مقاتلتين من طراز "Dassault Mirage 2000" وناقلة تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود. كما لم تكن هناك انتهاكات للحدود.وفقًا للأسطول الشمالي، تم رصد هدف جوي جديد يتحرك باتجاه الحدود الروسية فوق بحر بارنتس.وقالت الخدمة الصحفية: "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، تم إرسال مقاتلة ميغ-31. حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز P-3C Orion تابعة لسلاح الجو النرويجي ورافقها فوق المنطقة المائية لبحر بارنتس".وأوضحت أنه بعد ابتعاد الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية إلى مطار القاعدة، ولم يكن هناك انتهاك للحدود.وشدد الأسطول الشمالي على أن تحليق المقاتلة الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.