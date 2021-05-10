25
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن التزامه بمسار التفاوض حول سد النهضة
Lebanon 24
10-05-2021
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" حول التطورات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.
وأكد أحمد أن بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل اتفاقية في مفاوضات سد النهضة، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا في إطار التوصل لحل للأزمة.
وكتب أبي أحمد تغريدة قال فيها: "يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسكيدي إلى إثيوبيا. إنني أقدر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه في تحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة. لا تزال إثيوبيا ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل اتفاقية يعمل من أجل الجميع".
وكان أبي أحمد أعلن في تغريدة سابقة عن موعد الملء الثاني لسد النهضة، في شهري يوليو وأغسطس؟
وترفض إثيوبيا تلبية طلبات دولتي المصب مصر والسودان بشأن ملء السد، كما رفضت الاجتماع الثلاثي الذي دعا إليه رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الشهر الماضي، بين مصر والسودان وأثيوبيا.
وتتهم الدولتان العربيان أبي أحمد بأنه يعمل على كسب الوقت والمهادنة إلى أن يتم الملء الثاني للسد، ويصبح ملء سد النهضة أمرا واقعا دون النظر للأضرار التي تقع على مصر والسودان.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
14:14 | 2021-05-10
10/05/2021 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
14:55 | 2021-05-10
10/05/2021 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:33 | 2021-05-10
10/05/2021 03:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سعره يتخطى الـ 5000 دولار.. شاهدوا فستان سيرين عبد النور الذهبي المميز (فيديو)
Lebanon 24
سعره يتخطى الـ 5000 دولار.. شاهدوا فستان سيرين عبد النور الذهبي المميز (فيديو)
02:00 | 2021-05-11
11/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
05:00 | 2021-05-11
11/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:31 | 2021-05-11
السعودية تحدّد أول أيام عيد الفطر.. إليكم التاريخ
11:00 | 2021-05-11
رغم فشله في سوريا.. روسيا تعيد العمل بـ"الروبوت القاتل"
10:17 | 2021-05-11
مجلس كنائس الشرق الأوسط يجدّد نداءه لرفع الإحتلال عن الشعب الفلسطينيّ
10:00 | 2021-05-11
فقدان 75 شخصا يبحرون على زورق مطاطي في البحر المتوسط
09:30 | 2021-05-11
اعتراض رابع طائرة عسكرية أجنبية تحلق بالقرب من الحدود الروسية
09:00 | 2021-05-11
"زخات صاروخية" من غزة على أسدود وعسقلان
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
11/05/2021 18:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
11/05/2021 18:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
11/05/2021 18:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact