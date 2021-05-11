رغم فشله في سوريا.. روسيا تعيد العمل بـ"الروبوت القاتل"

يعمل الجيش الروسي على تطوير مركبات "روبوت" مقاتلة، تدعم كتيبة جيشها المدججة بالأسلحة المتطورة والمركبات الفتاكة.وقال القائد العام للقوات البرية الروسية، الجنرال أوليغ ساليوكوف: "يجري العمل على إنشاء مركبات قتالية أرضية ثقيلة ومتوسطة ذاتية القيادة بهدف إنشاء وحدات متقدمة من القوات البرية".وفي ذات التوقيت، يعمل الجيش الروسي على إعادة العمل بمركبة "تيرمينايتور" القتالية، التي تعمل لدعم الدبابات، وتسمى "بالروبوت القاتل".وكانت مركبة " تيرمينايتور" قد فشلت بشكل كبير، خلال تجربتها في سوريا، قبل 3 أعوام، مما اضطر روسيا لإيقاف استخدامها.ووفقا لتقارير عديدة، كانت تجربت المركبة "مروعة" في سوريا، حيث لم تستطع التحرك بالمسافة المتوقعة بعيدا عن القائد المتحكم بها.كما أنها فشلت في إطلاق النار من فتحتها دائما، كما أنها فشلت تماما بإطلاق النار خلال الحركة، وكان عليها التوقف.ولكن الجيش الروسي يريد إعادة العمل بالمركبة الروبوتية من جديد، بتعديلات حديثة، على أمل إعادة استخدامها في ساحات القتال.ويمكن لمركبة "تيرمينايتور" المناورة حول العوائق عند التحرك على طول المسارات المبرمجة مسبقا، كما أشارت بعض المصادر إلى أنها قادرة على اكتشاف وتحديد وحتى الاشتباك مع قوات العدو دون توجيه بشري يدوي.وتم تطوير مركبة "يوران-9 يو سي جي في" الملقبة بـ"تيرمينايتور"، بسعة 12 طنا كمنصة قتالية متعددة الأدوار يتم التحكم فيها عن بُعد.وتعمل المركبة بمحرك ديزل يسمح لها بالتسارع إلى 35 كم في الساعة، على الطرق المعبدة، وما يصل إلى 24 كم في الساعة، على الطرق الوعرة.