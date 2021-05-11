عربي-دولي

رغم فشله في سوريا.. روسيا تعيد العمل بـ"الروبوت القاتل"

Lebanon 24
11-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-821788-637563480133505986.jpg
Doc-P-821788-637563480133505986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل الجيش الروسي على تطوير مركبات "روبوت" مقاتلة، تدعم كتيبة جيشها المدججة بالأسلحة المتطورة والمركبات الفتاكة.

وقال القائد العام للقوات البرية الروسية، الجنرال أوليغ ساليوكوف: "يجري العمل على إنشاء مركبات قتالية أرضية ثقيلة ومتوسطة ذاتية القيادة بهدف إنشاء وحدات متقدمة من القوات البرية".

وفي ذات التوقيت، يعمل الجيش الروسي على إعادة العمل بمركبة "تيرمينايتور" القتالية، التي تعمل لدعم الدبابات، وتسمى "بالروبوت القاتل".

وكانت مركبة " تيرمينايتور" قد فشلت بشكل كبير، خلال تجربتها في سوريا، قبل 3 أعوام، مما اضطر روسيا لإيقاف استخدامها.

ووفقا لتقارير عديدة، كانت تجربت المركبة "مروعة" في سوريا، حيث لم تستطع التحرك بالمسافة المتوقعة بعيدا عن القائد المتحكم بها.

كما أنها فشلت في إطلاق النار من فتحتها دائما، كما أنها فشلت تماما بإطلاق النار خلال الحركة، وكان عليها التوقف.

ولكن الجيش الروسي يريد إعادة العمل بالمركبة الروبوتية من جديد، بتعديلات حديثة، على أمل إعادة استخدامها في ساحات القتال.

ويمكن لمركبة "تيرمينايتور" المناورة حول العوائق عند التحرك على طول المسارات المبرمجة مسبقا، كما أشارت بعض المصادر إلى أنها قادرة على اكتشاف وتحديد وحتى الاشتباك مع قوات العدو دون توجيه بشري يدوي.

وتم تطوير مركبة "يوران-9 يو سي جي في" الملقبة بـ"تيرمينايتور"، بسعة 12 طنا كمنصة قتالية متعددة الأدوار يتم التحكم فيها عن بُعد.

وتعمل المركبة بمحرك ديزل يسمح لها بالتسارع إلى 35 كم في الساعة، على الطرق المعبدة، وما يصل إلى 24 كم في الساعة، على الطرق الوعرة.

المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2021-05-11
13:30 | 2021-05-11
13:00 | 2021-05-11
12:30 | 2021-05-11
12:00 | 2021-05-11
11:31 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website