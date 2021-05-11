باريس دعت إسرائيل الى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

دعت باريس "السلطات الإسرائيلية الى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين"، بعد مقتل 26 شخصا في ضربات إسرائيلية في قطاع غزة ومواجهات عنيفة مع متظاهرين في القدس الشرقية المحتلة.
وقال سكرتير الدولة لشؤون الخارجية جان باتيست لوموين في الجمعية الوطنية: "ندعو بوضوح السلطات الإسرائيلية الى استخدام متناسب للقوة".
ورد لوموين أن "فرنسا تعتزم المبادرة من أجل البحث عن حل سياسي"، وقال: "إن ما تظهره الأحداث هو الحاجة الى حل سياسي ومن وجهة النظر هذه لن نعتمد على أحد آخر".
اضاف: "حتى لو كانت المهمة صعبة، وحتى لو كانت تتطلب الكثير من التواضع فلن نتخلى عنها"، مشيراً إلى" اتصالات مستمرة بين باريس وعمان والقاهرة بشكل خا"ص.