عربي-دولي

جيش بوركينا فاسو يعلن مقتل 20 "إرهابياً" في عملية مشتركة

Lebanon 24
11-05-2021 | 15:30
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أعلن جيش بوركينا فاسو الثلاثاء أن قواته قتلت 20 "إرهابيا" على الأقل ودمّرت أربعة من مواقعهم في عملية مشتركة في منطقتين في شمال البلاد تشهدان نشاطا جهاديا مكثفا.

وقال الجيش في بيان إنّ العملية التي انطلقت في 5 أيار في منطقتي الساحل والشمال ضمت قوات تقليدية وخاصة والقوات الجوية وقوات الدرك، وهي وحدة شرطية تحت قيادة الجيش.

وأفاد مسؤول أمني كبير وكالة فرانس برس أن العملية التي اطلق عليها اسم "هون" اي الكرامة بلغة الفولا متوقع ان تستمر لأكثر من شهر.

وتابع أنه "تم تحييد أكثر من 20 إرهابيا" مع تدمير أربعة من مواقعهم، مشيرا إلى مصادرة أدوت اتصال وذخيرة ووسائل انتقال.

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