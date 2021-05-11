عربي-دولي

موسكو تقرر طرد دبلوماسي روماني رداً على خطوة مماثلة من بوخارست

Lebanon 24
11-05-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-821859-637563595688196352.jpg
Doc-P-821859-637563595688196352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت روسيا الثلاثاء أن دبلوماسياً رومانياً معتمداً لدى موسكو بات "شخصاً غير مرغوب فيه" رداً على خطوة مماثلة اتخذتها بوخارست تضامنا مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسس.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن نائب الملحق العسكري الروماني في موسكو أُمهل 72 ساعة لمغادرة روسيا.

واشار المصدر إلى أنه تم استدعاء السفير الروماني كريستيان إسترات إلى مقر الوزارة لإبلاغه بهذا القرار. 

واضافت الخارجية الروسية أن هذا الإجراء جاء ردا على إعلان طرد نائب الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في بوخارست يوم 26 نيسان. 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:05 | 2021-05-11
16:59 | 2021-05-11
16:30 | 2021-05-11
16:12 | 2021-05-11
16:00 | 2021-05-11
15:30 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website