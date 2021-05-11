موسكو تقرر طرد دبلوماسي روماني رداً على خطوة مماثلة من بوخارست

أعلنت روسيا الثلاثاء أن دبلوماسياً رومانياً معتمداً لدى موسكو بات "شخصاً غير مرغوب فيه" رداً على خطوة مماثلة اتخذتها بوخارست تضامنا مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسس.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن نائب الملحق العسكري الروماني في موسكو أُمهل 72 ساعة لمغادرة روسيا.واشار المصدر إلى أنه تم استدعاء السفير الروماني كريستيان إسترات إلى مقر الوزارة لإبلاغه بهذا القرار.واضافت الخارجية الروسية أن هذا الإجراء جاء ردا على إعلان طرد نائب الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في بوخارست يوم 26 نيسان.