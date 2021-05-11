هجمات صاروحية على تل أبيب ومقتل سيدة

قالت حركة حماس إنها توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ 130 صاروخ ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة.





وقالت كتائب القسام إنها أطلقت صواريخ على تل أبيب، فيما أكد مراسل سكاي نيوز عربية سماع دوي صفارات الإنذار في إسدود جنوب إسرائيل.



وكان قيادي بحركة الجهاد قد أعلن عبر تليغرام إطلاق صواريخ على تل أبيب الساعة التاسعة (1900 بتوقيت غرينتش).وقالت مصادر عسكرية إن نظام القبة الحديدية تصدى حاليا لعشرات الصواريخ التي انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مبنى سكني في ضاحية هولون بإحدى الصواريخ.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن سيدة إسرائيلية قتلت من جراء سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.وبحسب القناة الـ 12، فقد أصيب خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من غزة.وقررت إسرائيل تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون، فيما جرى تحويل الرحلات القادمة إلى قبرص.كما قررت تعليق الدراسة يوم غد، بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية، مساء الثلاثاء.



ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس التي تدير القطاع.