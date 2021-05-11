عربي-دولي

هجمات صاروحية على تل أبيب ومقتل سيدة

Lebanon 24
11-05-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-821919-637563713084488648.jpg
Doc-P-821919-637563713084488648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت حركة حماس إنها توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ 130 صاروخ ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة.


وقالت كتائب القسام إنها أطلقت صواريخ على تل أبيب، فيما أكد مراسل سكاي نيوز عربية سماع دوي صفارات الإنذار في إسدود جنوب إسرائيل.


وكان قيادي بحركة الجهاد قد أعلن عبر تليغرام إطلاق صواريخ على تل أبيب الساعة التاسعة (1900 بتوقيت غرينتش).

وقالت مصادر عسكرية إن نظام القبة الحديدية تصدى حاليا لعشرات الصواريخ التي انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مبنى سكني في ضاحية هولون بإحدى الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن سيدة إسرائيلية قتلت من جراء سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وبحسب القناة الـ 12، فقد أصيب خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من غزة.

وقررت إسرائيل تعليق كافة الرحلات الجوية  من وإلى مطار بن غوريون، فيما جرى تحويل الرحلات القادمة إلى قبرص.

كما قررت تعليق الدراسة يوم غد، بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية، مساء الثلاثاء.

ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس التي تدير القطاع.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:05 | 2021-05-11
16:59 | 2021-05-11
16:30 | 2021-05-11
16:12 | 2021-05-11
16:00 | 2021-05-11
15:30 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website