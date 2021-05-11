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عربي-دولي
توسّع العمليات قد يشمل المنطقة
Lebanon 24
11-05-2021
|
17:05
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كشفت وقائع اليومين الماضيين من المواجهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أن توسع العمليات، قد يشمل المنطقة برمتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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