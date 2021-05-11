عربي-دولي

توسّع العمليات قد يشمل المنطقة

Lebanon 24
11-05-2021 | 17:05
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كشفت وقائع اليومين الماضيين من المواجهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أن توسع العمليات، قد يشمل المنطقة برمتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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