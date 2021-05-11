عربي-دولي

في هذه المقاطعة الكندية.. تعليق التطعيم بـ"أسترازينيكا"

Lebanon 24
11-05-2021 | 23:30
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أعلن مسؤولون إقليميون في مقاطعة أونتاريو الكندية تعليق التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا في المقاطعة، بعد أدلة على حدوث تجلطات دموية نادرة لدى متلقيه.

وقال كبير المسؤولين الطبيين ديفيد ويليامز: "تم اتخاذ هذا القرار من منطلق الحذر الشديد بسبب الزيادة الملحوظة في تخثر الدم النادر المعروف بقلة الصفيحات المناعية التي يسببها اللقاح".

وأضاف: "نحن نراجع البيانات للنظر في خيارات استخدام "أسترازينيكا" للجرعات الثانية والمضي قدما على نطاق أوسع".
المصدر: وكالات
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