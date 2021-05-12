عربي-دولي

بالأسماء.. هذه الدول تحتفل غداً بعيد الفطر

Lebanon 24
12-05-2021 | 00:00
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لم تستطع عدة دول عربية رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء، وبذلك يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن اليوم الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان مرصدا تمير وحوطة سدير في السعودية قد أعلنا في وقت سابق تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وبدورها أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

ومن جهتها قالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية إن "الأربعاء عو المتمم لشهر رمضان، وإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر".

إلى ذلك أعلنت الجهات المعنية في كل من الأردن واليمن والعراق وقطر أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.
المصدر: العربية
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