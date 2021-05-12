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عربي-دولي
الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.. مسؤول كبير يحذر من "حرب شاملة"
Lebanon 24
12-05-2021
|
00:30
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حذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس سيُفضي إلى "حرب شاملة".
ودعا وينسلاند الطرفين إلى "وقف إطلاق النار فورا"، مضيفا "نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعيّن على قادة جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّة وقف التصعيد".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة طارئة هي الثانية خلال ثلاثة أيام، بحسب ما نقلته فرانس برس عن مصادر دبلوماسية، الثلاثاء.
وتُعقد هذه الجلسة الجديدة المغلقة بطلب من تونس والنروج والصين. وانتهى، الاثنين، اجتماع أولي عُقد بطلب تونس، دون صدور أيّ إعلان مشترك من المجلس، بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تبنّي نصّ "في هذه المرحلة" كونها تعمل على تهدئة الأمور بين الطرفين، ورأت واشنطن إن الإعلان عن بيان قد يساهم بتصعيد الأزمة.
المصدر: أ.ف.ب
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