عربي-دولي

رُصِدت في عشرات البلدان.. الصحة العالمية تكشف مدى انتشار السلالة الهندية المتحورة

Lebanon 24
12-05-2021 | 01:30
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت في الهند أولا رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن المتحورة المعروفة باسم "بي.1.617"، التي اكتُشِفت في تشرين الأول بالهند، رُصِدت في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الستّ".

وخارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا.

وكانت المنظمة وصفت السلالة الهندية من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 بأنها "مثيرة للقلق".
المصدر: الحرة
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