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"كان مركز استخبارات لحماس".. فيديو لاستهداف الجيش الإسرائيلي مبنى من 9 طوابق في غزة

Lebanon 24
12-05-2021 | 08:00
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أعلنت إسرائيل أنها استهدفت مبنى في مدينة غزة، فجر اليوم الأربعاء، يضم 9 طوابق، فيما أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

 

ويضم المبنى "شققا سكنية وشركات طبية وعيادة أسنان"، وقد أطلقت طائرة من دون طيار خمسة صواريخ تحذيرية قبل القصف، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

 

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر تويتر، ان المبنى كانت تستخدمه حماس "كمركز استخبارات"، مشيرا إلى أن القوات حذرت السكان المتواجدين في البناية قبل الغارات وأعطتهم مهلة زمنية للخروج منه.

 

جيش الدفاع يضرب مبنى متعدد الطوابق استخدمته منظمة حماس الارهابيون كمركز استخبارات ولواء غزة التابعة لحماس. pic.twitter.com/Tu7eRhwwBh

 

ونشر ادرعي فيديو من المقاتلات التي استهدفت المبنى.

 

جيش الدفاع يضرب مبنى متعدد الطوابق استخدمته منظمة #حماس الارهابيون كمركز استخبارات ولواء غزة التابعة لحماس.


وقد حذر جيش الدفاع السكان المتواجدين في المبنى قبل الغارات وقام قبل بإعطائهم فترة زمنية للخروج من المبنى.

جيش الدفاع مستمر في ضرب الاهداف الارهابية في قطاع #غزة pic.twitter.com/HVJrDhuf5m

 

وكالة أسوشيتد برس نقلت مقطع فيديو لاستهداف المبنى من زاوية أخرى.

 

جيش الدفاع يضرب مبنى متعدد الطوابق استخدمته منظمة #حماس الارهابيون كمركز استخبارات ولواء غزة التابعة لحماس.

وقد حذر جيش الدفاع السكان المتواجدين في المبنى قبل الغارات وقام قبل بإعطائهم فترة زمنية للخروج من المبنى.

جيش الدفاع مستمر في ضرب الاهداف الارهابية في قطاع #غزة pic.twitter.com/HVJrDhuf5m

 

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، وقالت أسوشيتد برس إن صحفييها رصدوا تصاعد الدخان من المكان.

 

وبعد فترة وجيزة من التفجير، أعلنت حماس استئناف هجماتها وأطلقت نحو 100 صاروخ باتجاه بلدة بئر السبع.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن مئات الصواريخ أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

 

وجاء الهجوم الأخير بعد هجوم آخر استهدف مبنى من 12 طابقا في القطاع، يضم مكاتب لحماس، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

 

وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل هاجمت مئات الأهداف في القطاع وستواصل شن الغارات، متوعدا حركتي حماس والجهاد بأنهما "ستدفعان ثمنا باهظا"، بينما قال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن الضربات الإسرائيلية "ليست سوى البداية".

 

المصدر: الحرة
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