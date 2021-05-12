عربي-دولي

تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
12-05-2021 | 03:00
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سحبت تركيا دعوة وجهتها لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز لحضور "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المقرر في حزيران المقبل.

وحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"، سحبت تركيا الدعوة التي وجهتها إلى الجانب الإسرائيلي عبر سفارتها في تل أبيب.

وأفادت الوكالة التركية بأنه تبين أن سبب إلغاء الدعوة هو "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة".

يشار أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي سيعقد في الفترة من 18 إلى 20 حزيران المقبل.
المصدر: وكالات
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