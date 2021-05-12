عربي-دولي

موسكو تكشف مصادر الهجمات السيبرانية على روسيا في عام 2020

Lebanon 24
12-05-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-822024-637564046596365209.jpg
Doc-P-822024-637564046596365209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إنه تم تنفيذ معظم الهجمات السيبرانية على روسيا في عام 2020 من عناوين مسجلة في دول غربية.

وأضاف نائب الوزير، في مقابلة مع "نوفوستي": "تدل معطيات مركز التنسيق الوطني لحوادث الكمبيوتر، على أنه تم تنفيذ غالبية الهجمات السيبرانية على روسيا في عام 2020 من عناوين مسجلة في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا".

وذكر سيرومولوتوف، إن الهجمات السيبرانية المذكورة استهدفت منشآت ومواقع لها علاقة بتصميم اللقاحات، والإدارات الحكومية، ومؤسسات القطاع المالي، ومؤسسات المجمع الصناعي- العسكري، والمنشآت والمؤسسات العلمية والتعليمية، ومراكز الرعاية الصحية، ومؤسسات النقل العام.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-05-12
06:00 | 2021-05-12
05:30 | 2021-05-12
05:00 | 2021-05-12
04:45 | 2021-05-12
04:30 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website