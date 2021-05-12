عربي-دولي

ترامب يُهاجم بايدن: "ضعيف".. وهذا ما عليه فعله مع إسرائيل

Lebanon 24
12-05-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-822027-637564051644456102.jpeg
Doc-P-822027-637564051644456102.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بـ"الضعف"، وبأنه لا يدعم إسرائيل بالحزم المطلوب، وذلك على خلفية التصعيد الذي يشهده قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

 

وجاء في بيان للرئيس الجمهوري السابق: "في عهد بايدن، أصبح العالم أكثر عنفا وأكثر انعداما للاستقرار لأن ضعف بايدن وقلة الدعم لإسرائيل يؤديان إلى مزيد من الهجمات على حلفائنا".

 

وتابع ترامب: "عندما كنت في منصب الرئيس عرفنا برئاسة السلام، لان أعداء إسرائيل كانوا يدركون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بحزم وأن الردود الانتقامية ستكون سريعة إذا ما تعرضت إسرائيل لهجوم".

 

وأضاف: "على الولايات المتحدة أن تدعم دوما إسرائيل وأن تعلن بوضوح أنه يتعين على الفلسطينيين وقف العنف والإرهاب والهجمات الصاروخية، وان تعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستدعم دوما وبحزم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

 

وكان ترامب قد خالف إجماعا دوليا قائما منذ عقود باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول 2017، كما اعترف أيضا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

 

وبعدما تولى سدة الرئاسة الأميركية في 20 كانون الثاني الماضي، تريث بايدن شهرا قبل أن يجري اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو ما سلطت الصحافة الإسرائيلية الضوء عليه.

 

وأكدت الإدارة الديمقراطية الجديدة أنها ستبقي مقر السفارة الأميركية في القدس، التي ستواصل الولايات المتحدة اعتبارها عاصمة لإسرائيل رغم الاحتجاجات الدولية.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-05-12
06:00 | 2021-05-12
05:30 | 2021-05-12
05:00 | 2021-05-12
04:45 | 2021-05-12
04:30 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website