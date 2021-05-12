زيارة لتبادل وجهات النظر.. ظريف غادر إلى سوريا

غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صباحا إلى دمشق في زيارة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والاقليمية والاطلاع على المستجدات في الاراضي المحتلة، بحسب وكالة "إرنا".



يبحث ظريف خلال الزيارة في العلاقات الثنائية، بالاضافة إلى عرض المستجدات في الأراضي المحتلة والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية في القدس. يلتقي ظريف كبار المسؤولين في الحكومة السورية، وقادة الفصائل الفلسطينية المقيمين في سوريا لبحث التطورات.