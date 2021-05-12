حماس تقصف تل أبيب بأكثر من 100 صاروخ (فيديو)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، اليوم الأربعاء، انها أطلقت أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، ردا على الضربات التي استهدفت برجا سكنيا في قطاع غزة.

حدشوت حموت: وابل من الصواريخ قبل قليل على تل أبيب وغيرها في بئر السبع pic.twitter.com/PPeBhuBYtN

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

وقالت كتائب القسام في بيان إنها "بصدد إطلاق 110 صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب، و100 صاروخ باتجاه بلدة بئر السبع "انتقاما لاستئناف القصف على منازل المدنيين".

وفي وقت سابق، دعا الناطق باسم كتائب القسام الفلسطينية، أبو عبيدة، الفلسطينيين في الداخل للنهوض ومواجهة غطرسة المحتل على حد وصفه.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة عبر قناة الأقصى الفلسطينية: "لأهلنا في الداخل المحتل انهضوا يا أهل البيت. يا أهل الضفة والداخل سنكون لكم سيفاً ودرعاً".

حدشوت حموت: وابل من الصواريخ قبل قليل على تل أبيب وغيرها في بئر السبع pic.twitter.com/PPeBhuBYtN

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام أنها نفذت هجوما "بصواريخ ثقيلة" استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بشكل مباشر.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من غزة عن مقتل إسرائيليتين وإصابة آخرين بجروح بعضها خطرة.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.