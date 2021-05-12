عربي-دولي

بعد رفض نتنياهو.. وزيرة السياحة الإسرائيلية تلغي زيارتها إلى الإمارات

Lebanon 24
12-05-2021 | 04:30
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ألغت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش-هكوهين مشاركتها في مؤتمر دولي في الإمارات، هذا الأسبوع، بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منحها الإذن، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

 

وأكد مسؤولون في وزارة السياحة أن فركاش هكوهين ألغت زيارتها إلى دبي بعد إبلاغ مكتبها بأن نتنياهو لن يمنحها الإذن للقيام بالرحلة.

 

ويحتاج الوزراء إلى إذن من مكتب رئيس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء من أجل القيام بالرحلات الخارجية.

 

وتقول الصحيفة إن نتانياهو رفض السماح للوزراء بزيارة الدولة الخليجية، وقال مسؤولون في مكتبه إن هذه السياسة ستظل سارية حتى يسافر هو إلى الإمارات.

 

وقبل انتخابات 23 آذار، كان نتنياهو في طريقه لزيارة أبوظبي لكنها أُلغيت أيضا في اللحظة الأخيرة.

 

وفي آذار، منع رئيس الوزراء وزير الخارجية غابي أشكنازي من السفر إلى الإمارات لتدشين بعثات إسرائيلية جديدة في الدولة الخليجية.

 

وكان من المفترض أن تحضر فركش-هكوهن معرض "سوق السفر العربي" الذي يقام في دبي في الفترة ما بين 16 و19 أيار، وتشارك في عضوية لجنة تسمى "السياحة بعد التعافي من كوفيد" إلى جانب أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

المصدر: الحرة
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