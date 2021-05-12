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بعد تسجيل حالة وفاة.. البرازيل توقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" للحوامل

Lebanon 24
12-05-2021 | 05:00
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أوقفت الحكومة الاتحادية في البرازيل تطعيم الحوامل بلقاح أسترازينيكا بعد وفاة سيدة حامل بمدينة ريو دي جانيرو نتيجة سكتة دماغية قد تكون مرتبطة بالتطعيم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة للصحفيين إن "تعليق التطعيم باللقاح بمثابة إجراء وقائي بعدما أصدرت الهيئة الوطنية للرقابة تحذيرا بشأن استخدامه مع الحوامل".

ويسري التعليق على لقاح أسترازينيكا فحسب وليس لقاحي سينوفاك وفايزر المتاحين أيضا في البلاد.

وذكرت الهيئة الوطنية أن المرأة البالغة من العمر 35 عاما والتي كانت حاملا في الأسبوع الثالث والعشرين توفيت إثر تعرضها لسكتة دماغية يوم الاثنين بعد دخولها المستشفى قبل ذلك بخمسة أيام.

وأضافت في بيان "وفقا للتقديرات قد يكون الأثر الجانبي الخطير المتمثل في السكتة الدماغية النازفة مرتبطا باستخدام اللقاح الذي تلقته السيدة الحامل".

إشارة إلى أن شركة أسترازينيكا قالت في بيان إن الحوامل والمرضعات كن مستثنيات من التجارب السريرية للقاحها.
المصدر: الحرة
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