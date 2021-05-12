وفاة مسنّة بعد تلقّيها الجرعة الثانية من لقاح "فايزر"!

كشفت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أنّ السلطات الصحية في البلاد بدأت تحقيقات في وفاة امرأة مسنة من الثمانينات من العمر بعد تلقيها لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في مدينة كوانغجو، جنوب غربي العاصمة سيئول.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في حكومة بلدية كوانغجو قوله اليوم الأربعاء إنّ "المرأة المسنة التي تبلغ 81 عاماً من العمر، تلقت لقاح "فايزر" في غضو الساعة 9:33 صباح اليوم في مركز موقت للتطعيم في المدينة".وتعد هذه هي الجرعة الثانية من لقاح "فايرز" التي تلقته.وظهرت الحساسية المفرطة عليها بعد مرور دقيقتين من تلقي اللقاح، وفقدت الوعي وتوقفت أجهزة التنفس.وتم تأكيد عدم وجود مرض كامن لها في الفحص الطبي الأولي قبل التطعيم.وأعطى الطاقم الطبي الذي كان موجوداً استعداداً لحالة الطوارئ، لها جرعة من إبينفرين بموجب الإرشادات الطبية، وثم نقلها إلى مستشفى مع عمل إنعاش قلبي رئوي.ولم تتحسن أعراضها في المستشفى، وتوفيت المرأة المسنة في غضون الساعة 10:51 صباحاً.وتخطط السلطات الصحية للتحقق من علاقات سببية بين وفاتها والتطعيم من خلال تشريح الجثة.