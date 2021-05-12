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الانتخابات الإيرانية.. أحمدي نجاد يترشح

Lebanon 24
12-05-2021 | 04:45
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أفادت "روسيا اليوم" بأن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ترشح في انتخابات الرئاسة القادمة المقرر إجراؤها في 18 حزيران القادم.

وأكدت وكالة "فارس" شبه الرسمية أن أحمدي نجاد وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مركز اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية وقدم طلب الترشح.

وسبق أن منع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أحمدي نجاد الذي قاد البلاد خلال فترة بين عامي 2005 و2013 من الترشح في انتخابات عام 2017، لكن الأخير قدم أوراق ترشحه على الرغم من هذا الموقف، وفي نهاية المطاف أعلن مجلس صيانة الدستور أن الرئيس السابق غير مؤهل للترشح.

وترشح في انتخابات الرئاسة الإيرانية منذ فتح باب تسجيل المرشحين أمس، نحو 60 شخصا، بينهم وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، والرئيس السابق لمقر "خاتم الأنبياء" للإعمار والتنمية سعيد محمد ووزير الزراعة السابق صادق خليليان.
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