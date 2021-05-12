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مأساة داخل مستشفى في مصر.. حريق يقتل مرضى

Lebanon 24
12-05-2021 | 07:00
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أفاد مسؤول مصري بأن حريقا اندلع في وحدة العناية المركزة بمستشفى، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل مريضين في الأقل.

وقال المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، أحمد السماحي، إن الحريق اندلع خلال الليل في مستشفى حكومي في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل، حيث يعالج المستشفى من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف أنه كان هناك 16 مريضا في الوحدة عندما اندلع الحريق، وأشار إلى أن القتيلين كانا ضمن الحالات الحرجة.

وقال السماحي إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الناجم عن ماس كهربائي.

يرجع السبب في الكثير من هذه الحوادث إلى عدم اتباع معايير السلامة وسوء تطبيق أنظمة مكافحة الحرائق في مصر.

وقد أدى حريق بوحدة العناية المركزة في مستشفى خاص بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية في كانون الاول الماضي إلى مقتل 7 مرضى بفيروس كورونا.
المصدر: سكاي نيوز
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