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عربي-دولي
المتحور الهندي موجود في 44 بلداً.. هذا ما كشفته "الصحة العالمية"
Lebanon 24
12-05-2021
|
08:30
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أعلنت منظّمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت في 44 بلدا.
وخارج حدود الهند، تمّ اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أنها صنّفت متحوّرة الفيروس الهندية "بي.1.617" بأنها "مثيرة للقلق".
يأتي ذلك فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند الـ250 ألفا، حسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وقالت وزارة الصحة الهندية إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفا و197 منذ بداية الوباء. أما عدد الإصابات فقد ارتفع حوالي 350 ألفا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23,3 مليون.
المصدر:
العربية
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