23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
من دمشق ظريف يغازل السعودية... هذا ما قاله
Lebanon 24
12-05-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتوثيق العلاقات مع منافستها الإقليمية، السعودية.
وقال إنه يأمل أن تؤدي المحادثات الأخيرة بين البلدين إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.
وكان ظريف يتحدث في دمشق بعد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، المحادثات مع الجانب السعودي التي تمت بوساطة من العراق.
وقال ظريف إنه يأمل أن "تؤتي ثمارها" وأن تؤدي إلى تعاون بين الخصمين لتحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في المنطقة، وخاصة في اليمن.
وأضاف في تصريحات للصحفيين باللغة الإنكليزية "نحن بالتأكيد جاهزون ومستعدون دائما لعلاقات وثيقة مع السعودية".
وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات الإيرانية السعودية ستؤدي إلى تحسين العلاقات بين دمشق والرياض، قال ظريف: "أنا متأكد من أن أشقاءنا السوريين رحبوا دائما بالتعاون في العالم العربي. ونحن أيضا في هذا المزاج".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
فاجعة تهزّ الأشرفية.. "جو" ابن الـ19 عاماً يموت في المسبح (صورة)
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. "جو" ابن الـ19 عاماً يموت في المسبح (صورة)
14:38 | 2021-05-11
11/05/2021 02:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحضّر مفاجأة
Lebanon 24
عون يحضّر مفاجأة
01:15 | 2021-05-12
12/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
14:16 | 2021-05-11
11/05/2021 02:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
13:34 | 2021-05-11
11/05/2021 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
Lebanon 24
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
05:00 | 2021-05-12
12/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-05-12
تخوفًا من هجمات...إيقاف منصة ضخ غاز إسرائيلية بالبحر المتوسط
12:30 | 2021-05-12
بعد قتل قيادي في "كتائب القسام".. نتنياهو يتوعد "حماس" بـ"ضربة لم تتخيلها"
12:00 | 2021-05-12
أميركا وفرنسا: مستقبل اليمن رهينة بيد الحوثيين
11:30 | 2021-05-12
موسكو: المفاوضات في فيينا تحرز تقدما وهدفنا السرعة
10:00 | 2021-05-12
مقاتلة روسية تعترض ثلاث طائرات فرنسية... ماذا يجري فوق البحر الأسود؟
09:30 | 2021-05-12
شاركت في عرض عسكري في سوريا.. تعرفوا على راجمة صواريخ "تورنادو" الروسية
فيديو
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
Lebanon 24
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
11:00 | 2021-05-12
12/05/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
12/05/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
12/05/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact