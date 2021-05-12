من دمشق ظريف يغازل السعودية... هذا ما قاله

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتوثيق العلاقات مع منافستها الإقليمية، السعودية.وقال إنه يأمل أن تؤدي المحادثات الأخيرة بين البلدين إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.وكان ظريف يتحدث في دمشق بعد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، المحادثات مع الجانب السعودي التي تمت بوساطة من العراق.وقال ظريف إنه يأمل أن "تؤتي ثمارها" وأن تؤدي إلى تعاون بين الخصمين لتحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في المنطقة، وخاصة في اليمن.وأضاف في تصريحات للصحفيين باللغة الإنكليزية "نحن بالتأكيد جاهزون ومستعدون دائما لعلاقات وثيقة مع السعودية".وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات الإيرانية السعودية ستؤدي إلى تحسين العلاقات بين دمشق والرياض، قال ظريف: "أنا متأكد من أن أشقاءنا السوريين رحبوا دائما بالتعاون في العالم العربي. ونحن أيضا في هذا المزاج".