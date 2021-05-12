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عربي-دولي
مقاتلة روسية تعترض ثلاث طائرات فرنسية... ماذا يجري فوق البحر الأسود؟
Lebanon 24
12-05-2021
|
17:00
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أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني أن الطائرة الروسية "سو-27" اعترضت ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود - طائرتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة ناقلة "S-135".
وأشار المركز إلى أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية على المياه المحايدة للبحر الأسود رصدت الأربعاء، ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية. وتم إرسال مقاتلة "سو-27" التابعة للدفاع الجوي للقوات الجوية بالمنطقة العسكرية الجنوبية للتعرف عليها ومنع انتهاكات الحدود الروسية.
وجاء في البيان، أن "قائد المقاتلة الروسية حدد الأهداف الجوية على أنها طائرتان تكتيكيتان من طراز ميراج 2000 وطائرة ناقلة تابعة للقوات الجوية الفرنسية سي -135، ورافقهما فوق البحر الأسود".
المصدر: سبوتنيك
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