واشنطن تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف العنف

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الأربعاء، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف العنف، وذلك بعد سلسلة الغارات والهجمات الصاروخية التي يتبادلها الطرفان منذ أيام.ودعا بلينكن إسرائيل إلى بذل "كل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين"، وقال: "أعتقد أن إسرائيل تتحمل عبئا إضافيا لمحاولة تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين"، مشيرا إلى "أنها تدافع عن أبناء شعبها".وأكد أن "الشيء الأكثر أهمية الآن، وقف العنف من قبل جميع الأطراف".ودان بلينكن الهجمات الصاروخية التي تطلق من غزة على إسرائيل، ووصف صور الأطفال الفلسطينيين القتلى بأنها "مؤلمة".وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستوفد مبعوثًا إلى الشرق الأوسط، لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على "وقف التصعيد".وقال بلينكن إن هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، سيكلف بالحض "نيابة عن الرئيس الأميركي، جو بايدن على وقف تصعيد العنف".من جانبه، أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الدفاع الإسرائيلي، يؤكد فيه حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها.ودعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء إلى "وقف فوري" للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لتجنب صراع أوسع"، في بيان صدر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل.وقال بوريل إن "الإطلاق العشوائي للقذائف من قبل حماس وجماعات أخرى باتجاه مدنيين اسرائيليين أمر غير مقبول. مع الاعتراف بحاجة إسرائيل المشروعة لحماية سكانها المدنيين، يجب أن يكون الرد متناسبا وخاضعا لأقصى درجات ضبط النفس".وكتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال في تغريدة "أنا قلق جدا من تصاعد العنف الأخير والهجمات العشوائية"، وذلك بعدما تحادث هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.وأضاف: "يجب إعطاء الأولوية لوقف التصعيد وتجنب الخسائر في الأرواح البشرية البريئة في الجانبين".ويتواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل لليوم الثالث، حاصدا حتى الآن 62 قتيلًا، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع في اتجاه إسرائيل.وأفادت وكالة فرانس برس، الأربعاء، أنه تم تدمير مبنى من 13 طابقًا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.