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عباس: نبحث اليوم كل الخيارات للرد على إسرائيل

Lebanon 24
12-05-2021 | 14:46
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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "القدس خط أحمر ولا سلام بدونها". وأضاف في كلمة له حول التصعيد في غزة، إن "انتهاكات إسرائيل تجاوزت المواثيق الدولية".

وتابع: "نريد مستقبلا بلا احتلال أو استيطان، وإسرائيل تريد فرض الأمر الواقع في القدس بالقوة".


وقال: "نضع خلافاتنا جانبا ونجتمع حول القدس".

وأشار إلى أن "إسرائيل تشن حربا على الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، والشعب الفلسطيني تصدى لكل الانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف أن هناك "اتصالات يومية بيننا وبين الولايات المتحدة، ونبحث اليوم كل الخيارات للرد على إسرائيل". وتحدث عن "اتصالات مع كل الأطراف لوقف انتهاكات إسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أنتوني بلينكن تحدث، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبر له عن مخاوفه من الهجمات الصاروخية من غزة. كما أكد بلينكن لنتنياهو ضرورة خفض التصعيد ونبذ العنف.


وفي وقت سابق، قال بلينكن، إن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيا رفيعا للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة العنف "المروع"، قائلا إن إسرائيل تتحمل مسؤولية خاصة لتفادي حدوث إصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف أن هناك "اتصالات يومية بيننا وبين الولايات المتحدة، ونبحث اليوم كل الخيارات للرد على إسرائيل". وتحدث عن "اتصالات مع كل الأطراف لوقف انتهاكات إسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أنتوني بلينكن تحدث، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبر له عن مخاوفه من الهجمات الصاروخية من غزة. كما أكد بلينكن لنتنياهو ضرورة خفض التصعيد ونبذ العنف.

وفي وقت سابق، قال بلينكن، إن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيا رفيعا للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة العنف "المروع"، قائلا إن إسرائيل تتحمل مسؤولية خاصة لتفادي حدوث إصابات في صفوف المدنيين.

 

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