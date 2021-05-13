عربي-دولي

تسببت بوفاة ستة أشخاص.. "حالة غامضة" تصيب عشرات الكنديين

Lebanon 24
13-05-2021 | 00:30
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يحقق علماء وأطباء من كندا ومن جميع أنحاء العالم في حالة غامضة تسببت باضطرابات في الدماغ لدى 48 كنديا، وتوفي ستة منهم، وفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء.

ووفقا للصحيفة، فقد لاحظ الأطباء في مقاطعة نيو برانزويك الكندية على مدى السنوات الأخيرة تزايد أعداد المصابين بأعراض شائعة لمرض "كروتزفيلد جاكوب"، الذي يصيب الدماغ ويقتل شخصا من بين كل مليون، كل عام.

وأصابت الحالة 48 شخصا في كندا تراوحت أعمارهم ما بين 18 و85 عاما، نصفهم من الذكور.

ورغم تطابق الأعراض، إلا أن السلطات الصحية في كندا لا تزال عاجزة عن تقديم تشخيص دقيق للمصابين والجزم بإصابتهم بمرض كروتزفيلد جاكوب.

ووفقا للسلطات الصحية في المقاطعة، فإن معظم الأعراض كانت قد بدأت بالظهور في 2018 و2019 و2020، إلا أن حالة واحدة تم الكشف عنها في 2020 قالت إنها عانت من حالة مطابقة للمرض المعروف في 2013.

وبحسب الصحيفة، فإن المرضى يعانون مجموعة من الأعراض التي تشمل القلق غير النمطي والاكتئاب والآلام في العضلات أو تشنجها.

ويعاني المصابون من اضطرابات في النوم تصل لدرجة الأرق الشديد، والذي قد يحول دون أن يتمكن المريض من النوم سوى لليالٍ قليلة في الأسبوع، وقد لا ينام إطلاقا، حتى باستخدام الأدوية.

وتشير السلطات الصحية إلى أن الأعراض تشمل مشاكل في الذاكرة، وخللا في التوازن، وصعوبة في المشي، بالإضافة إلى الرؤية الضبابية.

وتقول إن الأعراض قد تصل حد الهلوسة وفقدان الوزن غير المبرر، وتغير في السلوك، إلى جانب الشعور بألم في الأطراف.

وكان من اللافت أن معظم من أصيبوا بالأعراض يعيشون في المناطق جنوبي شرقي وشمالي شرقي نيو برانزويك.
المصدر: الحرة
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