الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في الجامع الأموي بدمشق (صورة)

أدى الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب الجامع الأموي الكبير بدمشق.ورافق الأسد، كل من مفتي سوريا، بدر الدين حسون، ووزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، وغيرهما من كبار المسؤولين.