عربي-دولي

رغم تضييق إسرائيل.. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد بالأقصى (صور)

Lebanon 24
13-05-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-822427-637564951589817673.jpg
Doc-P-822427-637564951589817673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، متحدين التضييق الإسرائيلي عليهم والاعتداءات المستمرة على السكان منذ أيام داخل الحرم القدسي وخارجه في المدينة المقدسة.

 

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 100 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء صلاة عيد الفطر، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.

 

ودخل الفلسطينيون إلى ساحات المسجد الأقصى وباحاته وسط تكبيرات العيد، في حين رفع كثير منهم الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تندد بالاحتلال وإجراءاته في مدينة القدس المحتلة.

 

 

وأدى مئات المصلين، ممن منعتهم إسرائيل من الدخول إلى المسجد الأقصى، صلاة عيد الفطر على مداخل البلدة القديمة في مدينة القدس، خصوصا أولئك الناشطين الذين تم إبعادهم قسرا عن المسجد الأقصى.  

 

وشهدت ساحات المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان اعتداءات غير مسبوقة على الفلسطينيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى أكثر من مرة.

 

وتعيش مدينة القدس حالة من التوتر منذ أسابيع عدة بسبب محاولة مستوطنين متطرفين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، طرد فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

 

وأشعل تكرار الاعتداء على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:48 | 2021-05-13
06:30 | 2021-05-13
06:00 | 2021-05-13
05:30 | 2021-05-13
05:00 | 2021-05-13
04:45 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website