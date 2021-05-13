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الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية في غزة!

Lebanon 24
13-05-2021 | 05:00
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للقيام بعملية برية في قطاع غزة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذها حتى الآن.

 

وقال المتحدث ردا على سؤال الصحفيين بشأن احتمال القيام بعملية برية: "إن وحدات الجيش في مراحل مختلفة من الاستعدادات، بما في ذلك تعليمات قيادة الأركان العامة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذ عملية كهذه بعد".

 

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

 

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

 

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

 

ووصلت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء التصعيد الأمني الأخير إلى  7 من بينهم  6 مدنيين وجندي واحد.

المصدر: سبوتنيك
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