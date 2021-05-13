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الفحص النفسي لمهاجم مدرسة قازان سيجري في موسكو

Lebanon 24
13-05-2021 | 04:30
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أفاد مصدر أمني روسي بأن منفذ الهجوم الدموي على المدرسة في قازان بجمهورية تتارستان الروسية، إلناز غلافييف، سينقل إلى موسكو لإجراء فحصه النفسي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر: "على الأرجح سيتم نقل غلافييف إلى موسكو لإجراء الفحص النفسي له في معهد سيربسكي".

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وفي سياق متصل أفادت رئيسة المكتب الصحفي لرئيس جمهورية تتارستان، ليليا غاليموفا، بأن الحالة الصحية لـ 14 طفلا متضررا جراء الهجوم لا تزال مستقرة.

وقالت أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "تقيم الحالة الصحية لـ14 طفلا يتلقون العلاج في مستشفى الأطفال المركزي بالجمهورية على أنها الحالة المستقرة. ولا يهددهم شيء".

وأعلنت سلطات جمهورية تتارستان الروسية أن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بمدينة قازان (عاصمة الجمهورية) في 11 أيار الجاري أدى إلى مقتل 7 أطفال ومعلمتين اثنتين، وإصابة 23 آخرين.

وقالت وزارة الصحة المحلية، أمس الأربعاء، أنه تم نقل 5 أطفال و3 كبار إلى مستشفيات في موسكو.
المصدر: روسيا اليوم
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