عربي-دولي

بعد ضجة طلاقه.. بيل غيتس "يختبئ" بمنتجع في كاليفورينا!

Lebanon 24
13-05-2021 | 04:00
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ذكرت تقارير إعلامية بأن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، من أجل الابتعاد عن الضجة الإعلامية التي أثارها خبر طلاقه من زوجته ميليندا، قرر الانتقال إلى أحد المنتجعات في كاليفورنيا.

 

وقال مصدر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الملياردير "يختبئ في The Vintage Club، الذي يعتبر "واحدا من أكثر الأندية الريفية الخاصة تميزا وحصرية في الولايات المتحدة".

 

ويقال إن المنتجع الذي تبلغ مساحته 712 فدانا كان بمثابة منزل غيتس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبحسب المصدر فإن هذا يشير إلى أن "غيتس رأى بوضوح ومنذ فترة أن هذا الطلاق قادم".

 

وقال المصدر إن غيتس شوهد في النادي هذا الأسبوع حيث زارته ابنته جينيفر وخطيبها، مشيرا إلى أن غيتس يمتلك منزلا خاصا في العقار، الذي تبلغ قيمته 12.5 مليون دولار.

المصدر: روسيا اليوم
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