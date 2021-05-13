استشهاد فلسطينيين بغازات إسرائيلية سامة

استشهد عدد من الفلسطينيين اختناقاً بعد استنشاقهم غازات سامة أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت مصادر طبية في القطاع، اليوم الخميس.

وذكرت مصادر طبية أن هناك مؤشرات ظاهرة على جثامين الضحايا تؤكد اختناقهم، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينات لاستكمال الفحوصات والتأكد من سبب الوفاة بشكل دقيق.

في غضون ذلك، صدرت تعليمات من الجيش الإسرائيلي للمستوطنين في بلدات غلاف غزة بالدخول إلى الملاجئ فوراً، وسط أنباء تتحدث عن تسلل مسلحين فلسطينيين من شمال القطاع إلى إسرائيل.

وقال وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلية تساحي هنغبي: "ليس لدينا استعداد حتى للنظر في وقف إطلاق النار. خطتنا الهجومية تسير على قدم وساق ولن ندخل في أي حوار".

وأضاف "مستعدون لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياتنا في قطاع غزة".

ويأتي هذه التطور وسط استمرار القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي بشكل مكثف على مناطق عدة في قطاع غزة، لا سيما في شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بشن الجيش الإسرائيلي غارة على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، لكنه لم يعرف عددهم حتى الآن.

وبينما تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، لم تتوقف الفصائل الفلسطينية عن إطلاق الصواريخ من القطاع المحاصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين الماضي، استشهد 67 فلسطينيًا، من بينهم 17 طفلًا و6 سيدات، وفق مصادر صحية في غزة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 400 شخص، بجراح مختلفة، من بينهم 115 طفلًا و50 امرأة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن نحو 1500 صاروخ أطلِق من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد العسكري الاثنين الماضي.