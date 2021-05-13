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مذيع بريطاني يُعلن وفاة الملكة إليزابيث... ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2021 | 12:30
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تعرض مذيع بريطاني لموقف محرج، بعد إعلانه وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ خلال إحدى الحلقات على الهواء مباشرة.

وأعلن "ألاستير كامبيل" مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، اليوم الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل "فيني جونز".

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:"تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث" أثناء حديثه مع الممثل.

وبعدها تدارك المذيع ألاستير الموقف بعد بضع دقائق وقطع الحديث معتذرًا، وقال:"أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع".
المصدر: سبوتينك
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