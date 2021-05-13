"أمتنا في خطر"... جنرالات أميركيون يشككون في حالة بايدن النفسية!

أبدى أكثر من 120 من جنرالات أميركا المتقاعدين شكوكا حول حالة الرئيس جو بايدن النفسية والبدنية.وأفادت "سبوتنيك" بأنهم قالوا في رسالة مفتوحة: "إن أمتنا في خطر"، وإن "حالة القائد العام (جو بايدن) النفسية والبدنية لا يجوز إغفالها".وفضلا عن ذلك، نوهوا إلى أن الإدارة الأميركية الحالية "شنت هجوما على حقوق المواطنين الأميركيين الدستورية بإصدار أكثر من 50 مرسوما تنفيذيا، دون معرفة الكونغرس، والتي يلغي العديد منها السياسة الفعالة للإدارة السابقة".وشددوا على ضرورة التحقيق بشأن انتهاكات حصلت خلال انتخابات الرئاسة في عام 2020، مشيرين إلى "أن جمهوريتنا الدستورية مفقودة في غياب الانتخابات النزيهة والعادلة".