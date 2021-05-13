مقاتلات أميركية تصل إلى قاعدة سعودية.. ما السبب؟

أعلنت القيادة المركزية لسلاح الجو الأميركي، اليوم الخميس، عن وصول مقاتلات من طراز "إف/إيه-18 هورنت"، إلى قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية.



وقالت القيادة المركزية في بيان: "يأتي هذا الإجراء لتعزيز قدرة القوات الأمريكية لردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأضافت أن "ذلك يؤكد جاهزية الجيش الأميركي على نشر قواته وتوظيفها في أي مكان حول العالم وفي أي لحظة".من جانبه، أوضح الجنرال غريغ جيلوت، قائد القوات الجوية المركزية، إن تلك العمليات ترفع من كفاءة نقل القدرة القتالية إلى مسرح العمليات في الوقت المناسب تماما عندما تكون مطلوبة، وليس فقط في حالة الحاجة إليها".

وأشار إلى أن العمليات الديناميكية وتوظيف القوة لقادة القوات المشتركة تساعد في إمكانية تحريك القوات بسلاسة ومرونة داخل مسرح العمليات وعبره من أجل الاستحواذ على المبادرة والاحتفاظ بها واستغلالها ضد الخصم.

وكانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، أن التعزيزات العسكرية الأميركية هدفها صون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة.



وأوضحت أن "المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين".يذكر أن مقاتلة إف/إيه - 18 هورنت هي مقاتلة متعددة المهام أميركية تعمل في كل الظروف الجوية، وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية وتستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية، وبإمكان الطائرة القيام بعدة أدوار، وهي التفوق الجوي، والعمل كمقاتلة مرافقة، وإخماد الدفاعات الجوية المعادية، والاستطلاع، والدعم الجوي ومهام هجومية بالليل والنهار.