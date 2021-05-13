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بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر المبارك

Lebanon 24
13-05-2021 | 07:00
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 13  أيار، المسلمين بعيد الفطر المبارك.

وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن الرئيس وجه تهنئة جاء فيها: "انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر. منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو مايجسد رغبة الناس في تحسين الذات".

وأضاف بوتين أن أتباع الإسلام في روسيا الاتحادية يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل.
وتابع "تشارك المنظمات الإسلامية بنشاط في حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولي اهتماما لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية. وبالطبع، أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب إيثار الذات، والتي تساعد الناس، في هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات".

هذا وكانت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد دون مصلين، مراعاة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة الروحية: "يوم 13 أيار 2021، في يوم الاحتفال بعيد الفطر، المساجد في موسكو لن تستقبل الزوار. وستتم إقامة صلاة العيد في المساجد الثلاثة بمشاركة رجال الدين وموظفي المديرية الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية وبثها عبر الإنترنت".
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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